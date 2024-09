La cattura la prigionia e la fuga Cent’anni vissuti pericolosamente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Cento anni per il vicebrigadiere in congedo Remigio Marangoni. Il centenario è stato festeggiato ieri mattina, a Segrate, dal comandante provinciale dei carabinieri di Milano, il generale di brigata Pierluigi Solazzo, insieme al tenente colonnello Agostino Scala, comandante del gruppo carabinieri di Milano, al maggiore Paolo Zupi, comandante della compagnia di San Donato Milanese, al generale in congedo Nazareno Giovannelli e a una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri di Segrate e Desenzano del Garda (Brescia). I militari ed ex carabinieri hanno fatto visita a Marangoni per porgere gli auguri da parte di tutta l’Arma.