Juventus-Psv | programma e telecronisti Sky Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Ile isu Sky Sport di-Psv, match valido per la prima giornata della nuova. Inizia il cammino dei bianconeri in questa maxi-fase del girone con la prima di otto sfide cruciali per approdare alla fase a eliminazione diretta: si parte all’Allianz Stadium, dopo i deludenti due 0-0 di fila in campionato, contro l’insidiosissima formazione olandese, ma l’ambiente si attende una grande vittoria casalinga per partire al meglio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.45 di martedì 17 settembre. IDI-PSV-Psv sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani.-Psv:SkySportFace.