Juventus-Psv oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 25

(Di martedì 17 settembre 2024) Ecco le informazioni inerenti la, l’, latv edi-Psv, match valido per la prima giornata della fase campionato di/2025. Dopo un anno d’assenza la primavera bianconera torna a partecipare alla massima competizione europea giovanile, e si appresta ad esordire contro la formazione di Eindhoven. I biancorossi nella scorsa edizione furono eliminati nella fase a gironi, dove giunsero terzi alle spalle di Lens e Siviglia e davanti all’Arsenal. Nonostante la maggior esperienza degli olandesi però, la formazione guida Francesco Magnanelli parte con i favori del pronostico, anche grazie al fattore campo. SEGUI IL LIVE-Psv, come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 17 settembre alle ore 14.00; latelevisiva sarà affia Sky Sport Calcio, mentre loandrà in onda su Sky Go.