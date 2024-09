James Cameron annuncia il suo primo non-Avatar-film dal 1997

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) Il registaè diventato una parte prolifica dell’industria cinematografica, dal suo lavoro storico su Titanic all’attuale impegno nel franchise di. Oggi è stato rivelato chedirigerà il suoprogetto non-dopo decenni: Last Train From Hiroshima. Il progetto sarà un nuovobasato sul libro Last Train From Hiroshima (2015) di Charles R. Pellegrino e sul suo prossimo libro Ghosts of Hiroshima (2025). Sebbene non siano stati confermati un calendario di produzione o una data di uscita precisi,intende lavorare alnon appena il suo programma di produzione deidilo consentirà. Ilseguirà in parte la storia vera di un giapponese che durante la Seconda Guerra Mondiale sopravvisse all’esplosione atomica di Hiroshima, salì su un treno per Nagasaki e poi sopravvisse all’esplosione nucleare in quella città.