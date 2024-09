IndyCar Callum Ilott primo pilota PREMA per la stagione 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) A pochi giorni dalla conclusione della2024, la NTTSeries guarda al futuro con l’annuncio didicomeper il campionato. Ilbritannico si appresta per il ritorno a tempo pieno nella serie con la squadra veneta, al debutto assoluto con le monoposto sul suolo statunitense. L’ex volto di FIA F2 è atteso ad una nuova sfida dopo aver disputato tutte le prove del 2022 e del 2023 con i colori di Juncos Racing. L’inglese ha debuttato in America in occasione del GP Portland (Oregon) del 2022 dopo una breve parentesi con le ruote coperte nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. L’exdi riserva di Ferrari F1 ha corso il GP di St Petersburg e la 500 Miglia di Indianapolis nel 2024 con i colori di Arrows McLaren parallelamente agli impegni nel FIA World Endurance Championship con la Porsche 963 n. 12 di Hertz JOTA.