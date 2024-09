Il ristorante che fu di Gualtiero Marchesi rivive con un allievo del Maestro Alberto Quadrio all' Albereta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) Si chiama L'Aurum ild'autore de L', in Franciacorta. Laurum come alloro, di cui la collina in cui si inserisce la struttura è ricca, ma L'Aurum anche come oro, a tracciare un richiamo con ildella cucina italiana che qui era di casa, quelche inventò il risotto con foglia d'oro cambiando per sempre la visione della cucina italiana. E che oggi trova uno dei suoi (molti) allievi alla tolda di comando. Classe 1990,è il nuovo chef del L'. I suoi inizi furono con- «ricordo perfettamente quando mi accolse alla porta» dice - poi all'estero: Ducasse, Narisawa, Castro, per poi rientrare a casa, a Gattinara e poi al Portrait di Milano, dove la sua pasta in bianco fece scandalo.