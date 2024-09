Gelato a Bergamo i consumi non si arrestano | Ma serve qualità Pistacchio gusto record

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024). Per tirare le somme definitive bisognerà aspettare ancora qualche settimana, magari confidando nella clemenza di Giove Pluvio, ma quella che si sta chiudendo è stata una stagione comunque positiva per ilartigianale bergamasco. Se numeri importanti si sono visti solo a tratti – visto che l’agosto afoso ha solamente compensato i capricci metereologici di giugno e luglio -, nei laboratori della provincia si è assistito ad un’evoluzione in linea con le esigenze di un consumatore orobico sempre più attento al cartello degli ingredienti.