Ecco la nuova ’Carrucci’ Festa e taglio del nastro | La scuola ora è vostra Siate curiosi e amatela

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Empoli, 17 settembre 2024 – Un nuovo inizio in unatutta. Per gli alunni della primaria ’Jacopo Carrucci’ ieri l’avvio dell’anno scolastico è stato davvero speciale. In via Liguria il ‘primo’ pulmino è arrivato intorno alle 8, poco dopo è arrivato il sindaco, Alessio Mantellassi, per ildele via tutti dentro a scoprire le nuove aule, i nuovi spazi, con i nuovissimi arredi pensati e disegnati dagli stessi studenti. Dieci classi immacolate hanno accolto circa 250 bambine e bambini. Unaalimentata tramite un impianto fotovoltaico ad alta efficienza, con il riscaldamento che d’inverno non sarà con i classici termosifoni ma con il calore che arriverà dal pavimento, come nelle moderne abitazioni. La struttura è su due piani.