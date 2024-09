Eccellenza Franco Grillo ex Jesina alla Maceratese

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Il difensore ha giocato due campionati a Jesi inJESI, 17 settembre 2024 – Laha tesserato il difensoreEzequeil. Classe 1999,ha esordito nel campionato argentino nel 2019 con la maglia del Club Atlético Colegiales (Primera C) per poi difendere i colori del Centro Social y Recreativo Español (Primera D). Arriva d, dove ha giocato, con ottimi risultati e prestazioni, gli ultimi due campionati di. Il giocatore si è già allenato con la squadra e sarà a disposizione di mister Possanzini per il match di Coppa contro il Montefano.