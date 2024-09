Dopo quattro giornate tutti inc*** ed esauriti | la Serie A nel caos a tempo record

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Sonoincazzati.. Fuori di melone. Magari non, ma quasi. E siamo alla quarta giornata, mica alla trentesima. Sono incazzati i tifosi della Juve perché Thiago Motta è partito bene ma poi è tornata la Juve di Allegri, e i giornalisti alimentano furbescamente il confronto, e Vlahovic non sa fare niente, e fa tutto schifo ed è già finito il mondo (Juve a due punti dalla vetta). Sono incazzati i tifosi dell'Inter, perché i campioni d'Italia hanno perso il mordente, e le seconde linee fanno il solletico alle prime, e Inzaghi non deve fare il turnover, e Asllani cosa lo rinnovi a fare, e nessuno sa dribblare, e Dimarco si è fatto male, e fa tutto schifo ed è già finito il mondo (Intera due punti dalla vetta).