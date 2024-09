Croazia vince ancora l’Hajduk Spalato di Gattuso | è agli ottavi di Coppa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Prosegue l’ottimo momento di forma del, club croato allenato da Gennaro. Dopo il primo posto in campionato, è arrivato un successo per 4-0 in trasferta contro il Bilogora e l’accessodi finale delladi. A regalare la vittoria alla squadra allenata dal tecnico italiano sono stati i gol di Benrahou (25°), Sarlija (53°), Antunovic (56°) e Melnjak (82°). Leggi anche:contro la Dinamo Zagabria:regala iPhone a calciatori e staffdi: èdiSportFace.