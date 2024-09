Carceri teatro con le detenute dell’istituto minorile di Pontremoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024)(Massa Carrara), 17 settembre 2024 - Uno spettacolo teatrale con protagoniste ragazzein una strutturae con studenti della scuola secondaria si terrà il 24 settembre alle 21 nella Chiesa di San Geminiano a(Massa Carrara). Lo spettacolo è 'La Ballata dell'Angelo Ferito' con la regia di Paolo Billi con ragazze dell'Istituto penalediinsieme agli studenti del liceo Malaspina e dell'Istituto Pacinotti-Belmesseri di. In scena anche gli attori pontremolesi Lorenzo Borrelli ed Eleonora Casetta, con la partecipazione di don Giovanni Perini, cappellano nell'Istituto di. Si tratta di uno spettacolo per gruppi limitati di spettatori e allestito in un luogo di raccoglimento e silenzio.