C destra | è corsa al centro Gelmini e Versace lasciano Calenda voci su addio Carfagna**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Prima Enrico Costa, ora Mariastellae Giusy. ‘Azione’ continua a perdere pezzi. Un deputato e due senatrici. Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, è stata l’ex ministro del Berlusconi quater a ufficializzare nel pomeriggio l’al partito di Carlocon una nota: ”Il mio percorso in Azione si conclude oggi, resta un rapporto di stima conma e scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere perché significativamente diversa da quella originaria”.