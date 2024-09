Borse Piazza Affari in rialzo in attesa della Fed positivi anche gli altri mercati europei

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 17 settembre 2024) Leeuropee aprono in, mentre cresce la scommessa degli operatori su un possibile taglio dei tassi di interesseFederal Reserve di 50 o 25 punti base, portando il costo del denaro nel range 4,75-5,00%. Francoforte guadagna lo 0,50% come Parigi, Londra lo 0,71% e Milano lo 0,45% a 33.720 punti.in positivo grazie a Tim e Nexi Stamattina Milano vede Telecom balzare in testa con un incremento dell’1,44%. Segue poi Nexi che guadagna l’1,38%, raggiungendo un valore di 6,16 euro, mentre Brunello Cucinelli è salita dell’1,12%, arrivando a 86,00 euro. STMicroelectronics ha visto undello 0,94%, con un valore di 25,13 euro. Ferrari ha registrato un aumento dello 0,89%, con il prezzo delle azioni a 420,50 euro, e Tenaris ha visto un incremento dello 0,86%, con il titolo a 12,93 euro.