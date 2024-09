Bagnini contro la nuova ordinanza | A rischio gli eventi sulla spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) "Se l’balneare ’aggiuntiva’ che impone il servizio di salvataggio per i bagni per restare aperti dopo domenica 22 settembre non verrà modificata, a partire dalla responsabilità civile e penale del bagnino, non solo da lunedì 23 ladi Rimini sarà praticamente deserta, ma sarà aanche il progetto ’Mare d’inverno’ del Comune per la destagionalizzazione dell’arenile, e anche i prossimisabbia, a partire dal Paganello 2025 a Pasqua, e l’utilizzo delle attrezzature sportive nei mesi invernali". Parla Fabrizio Pagliarani, presidente del Consorzio deidi Confesercenti. "Se non si cambia rotta – aggiunge – a restare aperti dal 23 settembre potrebbero essere solo alcuni dei ristoranti, senza più il servizio di lettini e ombrelloni, e alcuni stabilimenti tra il porto e l’ex piazza Tripoli, oggi Marvelli.