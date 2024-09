A A A cercasi i gol di Lautaro Martinez | all’Inter un brutto dato – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024)non riesce più a segnare e anche contro il Monza, il capitano dell’Inter è rimasto a secco. I campioni d’Italia lo devono assolutamente ritrovare. DA RITROVARE – E il digiuno da gol continua per capitan. Il Toro, anche contro il Monza, è rimasto con le polveri bagnate, diventando un vero e proprio caso. L’Inter ha necessariamente bisogno delle reti dell’ultimo capocannoniere della Serie A (24 reti), perché il solo Marcus Thuram non può bastare. Dopo la trasferta in Brianza, oggi è già vigilia di Manchester City e tra cinque giorni si aprirà il sipario sul primo derby di Milano della stagione. Insomma, ora si comincia veramente a fare sul serio. C’è un bomber da ritrovare, unparla chiaro:ha segnato solamente un gol nelle ultime quattordici uscite ufficiali con la maglia della Beneamata.