Un autogol di Pacciardi al 93' condanna la Pianese a Pescara

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Un’autorete nel recuperouna generosanel posticipo didopo una gara che era iniziata benissimo per i bianconeri. Pronti via infatti e lapassa: retropassaggio sbagliato di Pellacani sul quale si avventa Mignani che di piatto destro fa secco Plizzarri in uscita, 1-0. Reazione abruzzese che arriva con Bentivegna pericoloso al 7’, Boer blocca. La pressione delcresce col passare dei minuti (un paio di episodi in area senese scatenano le proteste biancoazzurre) ma in contropiede il duo Nicoli-Falleni confeziona una buona occasione in contropiede (27’), Plizzarri esce coi tempi giusti. Dagasso un minuto dopo ci prova da fuori, palla alta di poco. Boer è attento poi sul tiro cross di Valzania, messo in corner. Dagasso (37’) si divora una ottima occasione vanificando un filtrante al bacio di Bentivegna.