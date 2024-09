Salvini annuncia la Pontida Internazionale il 6 ottobre | contatti con Elon Musk

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una raccolta firme per fare sentire il sostegno di militanti e simpatizzanti al segretario federale della Lega, Matteo. L’idea, si apprende, è emersa nel corso del consiglio federale del partito che si è svolto alla Camera e dovrebbe concretizzarsi prima dell’appuntamento dito per il 6, con gazebo e banchetti in tutta Italia. La riunione, convocata d’urgenza dopo la richiesta a sei anni di reclusione perarrivata dai magistrati di Palermo nel caso Open Arms, è durata circa un’ora e si è concentrata unicamente sul processo, unico punto all’ordine del giorno. Nessuna volontà di “acutizzare uno scontro con la magistratura”, spiega la senatrice e legale Giulia Bongiorno al termine della riunione. Anzi: “C’è piena e assoluta fiducia” nei giudici.