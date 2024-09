Riassunto | L’inibitore di CDK2 INCB123667 di Incyte mostra evidenza promettente di attività clinica in pazienti con tumori solidi avanzati soprattutto carcinoma ovarico

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nuovi dati di risposta antitumorale da una serie di dosi e regimi posologici rivelati oggi all’evento per gli investitori diQuesti risultati si basano sui dati di sicurezza e tollerabilità presentati oggi durante una mini presentazione orale al Congresso 2024 della Società Europea di Oncologia Medica (European Society of Medical Oncology, ESMO) I risultati supportano l’avvio di uno studio medico pivotal sul, il cui inizio è previsto per il 2025; sono in corso ulteriori piani per valutarein combinazione con altri trattamenti WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–(Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato nuovi dati clinici precoci per, un potenziale inibitore delaltamente selettivo, primo nel suo genere, incon