Open Arms | Memoria pm ' non vi era alcun reale e concreto pericolo sicurezza pubblica' **

(Di lunedì 16 settembre 2024) Palermo, 16 set. (Adnkronos) - "Non vi eraper lache rendesse giuridicamente lecito il rifiuto del POS e il conseguente trattenimento, indiscriminato e collettivo, di una pluralità di naufraghi soccorsi in mare". Lo scrivono nelladepositata in cancelleria il procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella, i pm Giorgia Righi e Calogero Ferrara, dopo la richiesta di condanna a 6 anni di carcere per Matteo Salvini. I pm ricordano le dichiarazioni dell'ex premier Giuseppe Conte e degli ex ministro Trenta e Toninelli. Questi ultimi "hanno chiarito che non era stato loro prospettato, con riferimento alla vicenda Openo specifico rischio per lanazionale e che, in ogni caso, sarebbe stato opportuno fare sbarcare tutti i migranti per procedere alla loro identificazione e svolgere tutti gli accertamenti".