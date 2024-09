Nudo in strada per addio al celibato lo linciano in 20 Terrore nel Salento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Doveva essere una serata di divertimento e goliardia, tipici degli addii al. Ma stava per trasformarsi in tragedia. A Nardò, nel, la sera di venerdì 13 settembre un gruppo di turisti australiani, visibilmente alticci, stava festeggiando per le vie del centro storico quando il futuro sposo è stato costretto dagli amici a spogliarsi completamente e a correresotto la pioggia. Poteva sembrare una trovata innocente, invece ha scatenato un’insensata violenza che stava per costare cara al futuro sposo. Un gruppo di circa venti giovani, alcuni dei quali armati persino di aste, lo ha bloccato e aggredito violentemente nei pressi di Piazza della Repubblica. La scena è stata filmata dai presenti e i video hanno iniziato a circolare rapidamente sui social media, generando indignazione.