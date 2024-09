Non sapevo esistesse il poliziotto ascensorista | lo trovo umiliante Chiedo modifiche a Piantedosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ebbene sì, lo ammetto, ho scoperto solo ora che nella polizia di Stato esistono “i poliziotti ascensoristi”.scusa ai miei ex colleghi, se non m’ero informato su questa nuova specialità. Ero rimasto alla Squadra mobile, Digos, Stradale, Postale, Cinofili, Frontiera e Ferroviaria. Ma la specialità di “ascensoristi” mi mancava. Non mi interessano i motivi dell’allontanamento dei miei colleghi impiegati nei piani di palazzo Chigi, occupati da Giorgia Meloni. E il fatto che i sindacati di polizia vengono smentiti dai politici di destra loin linea col modus operandi dell’attuale Governo: smentire, smentire e smentire. Da ex sindacalista di polizia, invito tutti i sindacati di polizia a prendere posizioni nette sull’uso deladibito all’ascensore. Apparenon solo per chi è addetto in modo arbitrario a quel compito, ma per l’intera polizia di Stato.