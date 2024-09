Morta Satnam la salma del bracciante agricolo è tornata in India

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Ciao. In tuo nome continuiamo a lottare”, così la Flai Cgil di Roma e del Lazio ha voluto rendere omaggio a, ilno morto lo scorso 19 giugno in un tragico incidente sul lavoro.viveva in Italia senza permesso di soggiorno, lavorava in nero per cinque euro all’ora e senza alcun contratto. Il rientro dellainDopo lunghe attese, ladiè finalmentein, dove i familiari potranno preparare il funerale secondo i precetti e le tradizioni della sua cultura. “Finalmente torna a casa”, ha dichiarato la Flai Cgil, che continua a sostenere la famiglia, in particolare i genitori. La lotta contro lo sfruttamentoè diventato simbolo della lotta contro lo sfruttamento lavorativo.