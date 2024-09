Le tendenze moda dell’autunno 2024? Tornano le stampe animalier e la inspo è Hailey Bieber

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Siamo tutti in trepida attesa di scoprire quali sono leper questo autunnoe capire come ci vestiremo nelle prossime settimane. E possiamo dire con certezza che lestanno vivendo un momento di grande successo, e laleopardata è in prima linea. Non è solo una tendenza fugace, ma un vero must-have che sta conquistando passerelle e street style, come dimostrato dalla recente New York Fashion Week. Il ritorno delle: il leopardato domina laautunnoQuesto ritorno per l’autunnodelleinizialmente potrebbe sembrare “sopra le righe”, ma in realtà è un motivo, infatti, che riesce a essere giocoso, sexy e, sorprendentemente, neutro. Grazie alla sua palette di colori terrosi, il leopardato si abbina con quasi tutto.