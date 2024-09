L’Ascoli si rimette in carreggiata E cerca conferme con la Lucchese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)torna a sorridere. La vittoria di Busto Arsizio contro il Milan Futuro per 2-0 ha permesso a Carrera e ai suoi uomini di ritrovare fiducia nei propri mezzi. Soddisfatto anche il patron Massimo Pulcinelli che ha commentato via social: "Godiamoci questa importante vittoria, +3, al resto ci pensiamo da lunedì (oggi ndr). Un successo dedicato al nostro tifoso Cheri Benigni". Contro i giovani talenti rossoneri il Picchio non ha prodotto un calcio champagne, ma sicuramente quella che si è vista è stata una prestazione di grande maturità e cinismo. Pur non dominando il campo i bianconeri hanno saputo controllare bene l’irruenza giovanile degli avversari per poi capitalizzare al meglio le occasioni capitate.