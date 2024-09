La questione meridionale riguarda anche la moda?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 16 settembre 2024) La sartoria di matematica raffinatezza, in Campania e in Sicilia. I ricami lucani e salentini. I tessuti a telaio della Calabria. Gli abiti da sposa della Puglia. Il pizzo della Sardegna L’Italia del Sud è un crocevia di tradizioni e contraddizioni affascinanti, dove cultura, storia e tradizioni si intrecciano in un racconto irripetibile che influenza in modo sostanziale non solo l’estetica dellalocale, maquella di grandi marchi internazionali che hanno spesso tratto ispirazione dalle atmosfere barocche, dai paesaggi mediterranei, dai toni vivi, dalle decorazioni di ceramiche e architetture. Tuttavia, questa influenza profonda – parte dell’immaginario creativo globale -, non sembra tradursi in un vantaggio concreto per le comunità che ci vivono.