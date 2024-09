Il padre del bimbo morto a 9 anni contro Fedez | le dure parole e la risposta del cantante

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nelle ultime ore una nuova polemica ha avvoltoe questa volta fa molto discutere perché tira in ballo la morte di Gioele Putzu, bambino di 9scomparso nel paese in cui l’ex marito di Chiara Ferragni si è esibito in concerto. Gioele è stato travolto e ucciso a Ozieri dal crollo di una porta da calcio. Proprio nella stessa zona il rapper milanese si è esibito in concerto e la cosa non è piaciuta a parecchie persone, specie aldel bambino. Con una lettera il genitore ha tuonatol’artista, il quale ha fatto sapere di aver ricordato comunque il bambino con un minuto di silenzio.: caos per la morte di Gioele Putzu L’Italia piange la morte di Gioele Putzu, bambino di 9a Ozieri schiacciato da una porta di calcio. Grande fan di, il piccolo avrebbe dovuto assistere al concerto del rapper che si teneva proprio lì.