IL MIGLIORE IN CAMPO Saracinesca Vasquez È già una garanzia | Dietro le mie parate c’è il lavoro di tutti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quattro partite di campionato ed altrettanti "Panini player of the match" in bacheca per l’Empoli. Dopo Esposito col Monza e due volte Gyasi a Roma e Bologna, stavolta èa ricevere il premio diinnell’ultima sfida casalinga con la Juve. "Sono felice per il risultato e di essere stato votato comeinc’è ildi tutta la squadra – spiega il portiere azzurro –. La parata più difficile? Penso la prima, su un corner è più difficile il tempo di reazione. Sapevamo che era una partita difficile, sono una squadra forte e abbiamo fatto un grandifensivo ma anche avuto le nostre occasioni". Non ha segnato, ma ha fatto un granper la squadra. Anche Colombo elogia il gruppo: "Come ho lavorato io ha lavorato tutta la squadra – ammette il centravanti –, il risultato è una conseguenza di quello che facciamo insieme sul