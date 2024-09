Grande Fratello ex gieffina dell’ultima edizione replica a un duro attacco social | Non ti augurerei mai di trovare una donna come me

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 16 settembre 2024) È entrata nuovamente nel mirino delle critiche un’exdel, il reality show di Alfonso Signorini che tornerà in onda a partire da questa seradi consueto su Canale5. Da quando ha iniziato a frequentare Josh Rossetti,di Greta, Monia La Ferrera è stata più volte al centro delle polemiche. Gran parte del popolo del web infatti non vedrebbe di buon occhio la relazione fra i due, dopo una serie di sfuriate dell’uomo (in particolare gli utenti erano rimasti costernati dalle minacce che Josh aveva rivolto al giornalista Gabriele Parpiglia durante un’ospitata in radio). Nelle scorse ore però l’ennesimo commento di un follower ha mandato su tutte Monia. La persona infatti ha puntato il dito contro il suo essere mamma, rimarcando il fatto che “sta con un invasato”.