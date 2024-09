Gran Premio dell’Azerbaijan 2024 | trionfo di Piastri su Leclerc in una gara al cardiopalma

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) Oscarsi è imposto nel, regalando alla McLaren una vittoria cruciale che ha sconvolto gli equilibri del campionato costruttori. In un finale pieno di colpi di scena, Oscardel team MecLaren ha battuto Charlessu Ferrari, che fino agli ultimi giri sembrava destinato alla vittoria del. Lo scontro tra Carlos Sainz e Sergio Pérez ha ulteriormente rimescolato le carte, lasciando il pilota spagnolo fuori dalla zona punti. Una vittoria strategica La, disputata sul circuito cittadino di Baku, si è caratterizzata per un ritmo frenetico e una gestione strategica perfetta da parte della McLaren. Oscar, partito dalla seconda posizione, ha mantenuto la calma durante tutta la corsa, risparmiando le gomme per gli ultimi giri decisivi.