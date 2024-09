Da Meret decisivo ad un Lukaku inarrestabile | le pagelle di Cagliari-Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024), i due uomini partita di: lesuo quotidiani esaltano le loro prestazioni E’ stata una serata magica quella vissuta dal. Se non fosse stato per il tristissimo episodio degli scontri tra tifosi, sarebbe stata una serata addirittura perfetta. Gli azzurri hanno sofferto, portato a casa un clean sheet, segnato 4 gol, ottenuto i 3 punti e si sono proiettati al primo posto per una notte. In attesa dell’Udinese, i 9 punti conquistati in 4 partite e i passi falsi di Juve e Inter, hanno permesso di raggiungere la vetta della classifica. Per la prima volta dal febbraio 2023 ilè anche riuscito a vincere 3 match consecutivi, ritrovando uno spirito che è mancato per tutta la passata stagione. Questa squadra ha grinta, lotta, ha fame e anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai.