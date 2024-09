Custodia cautelare per tentato triplice omicidio e detenzione di arma da fuoco

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arrestato un presunto responsabile del ferimento di tre persone in un regolamento di conti tra rapinatori a Napoli Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, in data odierna 14settembre 2024, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza diche hadisposto la misura carceraria nei confronti di un soggetto, ritenuto gravemente indiziato delnonché porto edida sparo in luogo pubblico. Il provvedimentocompendia gli esiti delle indagini coordinate dalla Procura dellaRepubblica di Napoli e condotte da questa Squadra Mobile in relazione al ferimento di 3persone tutte con pregiudizi penali a proprio carico per reati contro il patrimonio, avvenuto inpieno centro cittadino, nel pomeriggio del 9 maggio u.s.