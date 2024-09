Castiglione di Sicilia coltivava 60 piante di cannabis tra le vigne | arrestato 50 enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Scovata una piantagione di marijuana eun 50del posto pregiudicato per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, utilizzando anche un drone, sono riusciti ad individuare ledinascoste tra le erbacce di un piccolo campo recintato e chiuso da un cancello. I Carabinieri hanno quindi atteso l’arrivo del coltivatore, arrivato intorno alle 07.00 a bordo una utilitaria, per “accudire” il suo prezioso raccolto. L’uomo è stato così bloccato dai Carabinieri, che hanno successivamente riconosciuto ed estirpato 60diindica, con altezza fino a due metri, sequestrando anche 20 grammi di marijuana già essiccata e tutto il necessario per la coltivazione, con conseguente arresto dell’uomo per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.