Baby Reindeer conquista quattro premi agli Emmy Awards | Richard Gadd è il Miglior Attore mentre Miglior Attrice Non Protagonista è Jessica Gunning

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) A otto mesi dalla cerimonia posticipata a causa degli scioperi, Hollywood si è riunita nuovamente al LA Live Peacock Theatre di Los Angeles per la 76esima edizione degli, considerati gli Oscar della televisione. Successo per la serie Netflix “” chestatuette:serie limitata o antologica,sceneggiatura e, oltre alo comenon. Jodie Foster vince il suo primocomein una serie limitata per “True Detective: Night Country” della Hbo. “Shogun” domina con 18(nuovo record per il maggior numero di riconoscimenti vinti da uno show in una singola edizione degli) per la sua prima stagione e “The Bear” conferma il suo successo portando a casa 11 statuette.