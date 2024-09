Amazon apre ad Alessandria il primo centro di approvvigionamento in Italia | 700 nuovi assunzioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024)investe ine lo fando un nuovodiad, ilnel nostro Paese, che porterà, come annunciato dalla multinazionale, a ben 700 nuovenel corso dei prossimi tre anni. La nuova strutturana consentirà all’azienda di “avere consegne più veloci per i clienti, più efficienti e sostenibili”, ha detto il responsabileLogistica Lorenzo Barbo nel corso della cerimonia di apertura dell’impianto dicollocato nella zona industriale del sobborgo di Spinetta Marengo. Per i neo assunti è previsto un contratto da 1764 euro lordi.