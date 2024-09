Adunata Nazionale dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie A Palmanova il 22 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 16 settembre 2024)è pronta ad accogliere la 15esima. Ad una settimana dal raduno, che porterà nella città stellata migliaia di membri A.L.T.A. che sfileranno in piazza domenica 22, oggi è stato presentato il programma dettagliato della manifestazione ed è stata inaugurata la mostra storica nella sala sotto la loggia in Piazza Grande. Sono attese in città anche alcune tra le massime cariche istituzionali statali, militari e regionali, oltre a numerosi sindaci dei Comuni del territorio e dei Comuni ospitanti sezioni. Il Sindaco diGiuseppe Tellini: “è orgogliosa di ospitare questo evento. C’è stato un grande sforzo organizzativo in questi mesi ed ora siamo pronti ad accogliere ie le loro famiglie e tutte le autorità.