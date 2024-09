Turismo speriamo negli eventi sportivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Grandi attese per il mese di settembre. Nonostante il maltempo delle ultime ore, dopo ’Sapore di Sale’, adesso è il Mercato Europeo a portare migliaia di persone in città per gustare prelibatezze da tutta Europa. Oltre 100 stand, fino a domani sera, sono allestiti in piazza Andrea Costa insieme a mostre all’interno dei Magazzini del Sale. In attesa del grande evento sportivo Ironman, in programma il prossimo fine settimana, con settembre si concluderà una stagione turistica che pare proprio non sarà da ricordare. Il 28 e il 29 settembre sarà invece la volta il Triathlon Event Cervia con le gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono. In attesa dei numeri ufficiali, l’umore non è dei migliori guardando i risultati dei tre mesi estivi ma la fiducia e la voglia di migliorare l’attrattività della città non mancano.