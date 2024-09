Serie D Ancona killer Martiniello colpisce ancora | 0-1 nel derby contro la Fermana

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 15 settembre 2024) Secondo successo consecutivo dei dorici di mister Massimo Gadda che gestiscono la gara per poi aggiudicarsi ilal termine di una gara di cuore e combattuta, 15 settembre 2024 – Il primomarchigianola, concluso con un meritato 0-1 per i biancorossi. Squdara di Gadda abila a gestire le azioni per un gruppo sempre più consolidato dove la personalità e la grinta, emergono sempre più. Espugnato lo stadio Recchioni dopo oltre 10 anni. Un campo da sempre “stregato” ma che nulla ha potutola gran voglia di rivalsa di Boccardi e compagni. Prima azione pericolosa al 5’ di Marino, che prova ad entrare in area tenta di servire Martinelli ma i due centrali difensivi canarini fanno buona guardia.