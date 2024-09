Schianto con lo scooter | Mirko muore a 20 anni Andava in ospedale per il suo primo giorno di lavoro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Ancora sangue per le strade. Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita diConserva, un giovane di 20, all’alba di questa mattina in via Fani, a Brindisi. Il ragazzo era in sella al suoT-Max quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il cordolo che delimita la carreggiata.Leggi anche: Spaventoso incidente in autostrada: “Tutto bloccato”era diretto in, dove avrebbe dovuto iniziare il suo turno di. Purtroppo, il suo viaggio si è concluso in tragedia. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi, ma nonostante i rapidi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono ora nelle mani dei carabinieri.