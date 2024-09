Rosa arriva a quota cento Record per il robot del Bassini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Il. È stato infatti eseguito il centesimo intervento di protesi totale di ginocchio con sistemaico. "Un traguardo importante, che conferma il nostro ospedale tra i pochi in Italia e il primo in una struttura pubblica lombarda a utilizzare questa tecnologia avanzata", ha commentato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano. La tecnologiaica si unisce così all’esperienza dell’équipe dell’azienda sanitaria, assicurando un livello di precisione e personalizzazione che offre grandi vantaggi ai pazienti. "L’utilizzo delconsente un posizionamento accurato della protesi del ginocchio, guidato da una telecamera e sensori ottici, che analizzano in tempo reale le caratteristiche anatomiche specifiche del paziente", ha spiegato Roberto Vanelli, direttore di Ortopedia dell’Asst Nord Milano.