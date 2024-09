Poker Milan al Venezia Theo segna e Leao abbraccia Fonseca Il tecnico | Ha imparato tanto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Meno di trenta minuti per cancellare 15 giorni di polemiche. Ilsupera 4-0 ilnella quarta giornata del campionato di Serie A al termine di un match mai realmente iniziato. Perè la prima vittoria in campionato. Un successoatteso, fondamentale per preparare al meglio l’esordio in Champions contro il Liverpool e il derby della prossima settimana. Tre punti arrivati grazie ai ritrovatiHernandez e. Il numero 10, sostituito, stringe il proprio in un abbraccio il suo allenatore. Insomma, sorrisi. Ilarchivia così il cooling-break dell’Olimpico: nella serata di San SiroHernandez e Rafadiventano i protagonisti in positivo. Pronti via e proprio loro due costruiscono il vantaggio rossonero con una combinazione sulla sinistra che porta il francese a infilare con un tiro che passa sotto le gambe di Joronen. Al 2? è già 1-0