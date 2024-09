Poker del Napoli a Cagliari terza vittoria consecutiva in campionato per Conte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Antonioprosegue la sua corsa incon la, schiacciando ilper 4-0 nella quarta giornata di Serie A. La partita, disputata alla Unipol Domus, è stata caratterizzata da tensioni sugli spalti e una breve sospensione del match a causa del lancio di oggetti e fumogeni tra le tifoserie, che ha costretto l’arbitro a fermare il gioco per sette minuti nel primo tempo. La squadra partenopea è passata in vantaggio al 18? minuto grazie a una conclusione di Di Lorenzo, il cui tiro, nettamente deviato da Yerry Mina, ha beffato il portiere del. Nonostante il vantaggio, ilha dovuto subire la reazione veemente dei padroni di casa, che hanno messo sotto pressione la difesa azzurra per buona parte del primo tempo.