Non c’è cibo nel Paese | uccisi 200 elefanti per procurarsi da mangiare

(Di domenica 15 settembre 2024) A causa della siccità che ha colpito ilsono staticirca 200per risolvere il problema, scatenando molte polemiche La caccia agliha recentemente suscitato un acceso dibattito nell’area dello Zimbabwe, movimentando un flusso di critiche sia per motivi etici sia economici. Gli, infatti, non sono solo una specie iconica della fauna africana, ma rappresentano anche una risorsa cruciale per il turismo locale. Questi rappresentano una delle principali fonti di reddito del. Secondo quanto spiega Farai Maguwu, direttore del Center for Natural Resource Governance, l’one di questi animali potrebbe portare a un allontanamento dei turisti soprattutto per ragioni etiche. Maguwu ha dichiarato, infatti, che: “Il governo deve adottare metodi più sostenibili e rispettosi dell’ambiente per affrontare la siccità.