Monza-Inter 1-1 il tabellino della partita della 4ª giornata di Serie A

(Di domenica 15 settembre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per la quartadiA 2024-2025. TROPPO MOLLI – L’rischia di perdere unache avrebbe dovuto vincere. Simone Inzaghi fa turnover e non paga, perché contro ilarriva solo un pareggio nel finale dopo un dominio sterile che ha portato poco e niente.in cui si è costruito molto meno di quanto prodotto, perché la squadra ha cercato di entrare in porta col pallone senza tirare (zero nello specchio nel primo tempo, uno spreco). Poi, dopo cambi rivedibili fra cui l’ingresso di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, i brianzoli segnano alla prima vera occasione con un colpo di testa di Dany Mota. Ci pensa Denzel Dumfries quantomeno a evitare la sconfitta, all’88’ su assist di Carlos Augusto. Ma è troppo poco e il Napoli ora è avanti in classifica.