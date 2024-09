LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-American Magic 4-0 dopo un finale in volata Ineos fa paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.23 Appuntamento a domani, quando sono attesi 5-7 nodi. Ma abbiamo visto che raramente le previsioni meteo ci prendono. Stamattina davano 6-12 nodi, ne abbiamo visti quasi 19 16.22oggi ha brillato in gara-3, ma ha fatto tanta fatica in gara-4 con vento forte, precedendodi appena 2?: è stato il divario più basso di questa edizione. 16.21 Si va dunque verso la stessadi tre anni fa:Britannia. Ma prima per gli italiani ci sarà da conquistare l’ultimo punto contro, mentre per i britannici sarà solo una formalità contro Alinghi. 16.20 Alinghi chiude a 48?. Non c’è storia,troppo superiore. 16.20vince e si porta sul 4-0 contro Alinghi. 16.