Il sexygate di Ostia finisce in Parlamento ma Falconi nega tutto

(Di domenica 15 settembre 2024) «Non vado ad amoreggiare in pineta da quando avevo 20 anni e non ci sono più tornato perché venni aggredito mentre mi trovavo con la mia fidanzata di allora. Sono pronto a querelare chi diffonde fake news». Il minisindaco diMario«lo scandalo» ed è pronto a difendersi in ogni sede per difendere la sua onorabilità «che qualcuno vuole infangare. Nessuno mi ha beccato in auto tra i pini semplicemente perché questa storia è delinventata». Questa, in sintesi, la sua versione delche in piccolo ricorda la vicenda dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano e di Maria Rosaria Boccia. Ma andiamo con ordine. Da giorni nei corridoi del Palazzo del Governatorato disi mormora di due noti personaggi trovati «infrattati», per dirlo alla romana. Poi i «personaggi» diventano «politici», «pubblici», fino a quando le "malelingue" iniziano a fare due nomi.