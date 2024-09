I vini dell' Isola del Giglio di Bibi Graetz | la degustazione del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 15 settembre 2024) Se l'utopia di- winemaker di lusso che appena poco tempo fa ha registrato il recorda bottiglia di vino italiano più pagata nella storia con una 27 litri di Colore 2016 venduta a 100mila franchi svizzeri (oltre 90mila euro) - è quella di fare delun'-vigneto dedicata all'Ansonaco, il vitigno tradizionalea costa toscana (qui per leggere la nostra intervista), è anche vero che le sue etichette più blasonate al momento sono realizzate sulla terraferma, in particolare in quel di Fiesole, nella vigna di Vincigliata. Il quadro-manifesto diper le due prime 20 vendemmie Otto etichette tra ile Fiesole Abbiamo provato i suoi, i bianchi dale i rossi da Fiesole.