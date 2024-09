Gattuso primo nel campionato croato | è il nuovo idolo di Spalato

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 15 settembre 2024) Ringhio non si smentisce mai. L’avventura di Rinosulla panchina dell’Hajduknon era partita con il piede giusto: ’eliminazione nei preliminari di Conference League; dimissioni del direttore sportivo Nikola Kalinic (l’uomo che lo aveva scelto); scontro con Ivan Perisic poi finito fuori rosa. Ma il vento sembra cambiato per l’ex calciatore milanista. L’allenatore calabrese in sei partite delnon ha mai perso (4 vittorie e 2 pareggi) e in questo momento di trova in testa alla classifica in compagnia del Rijeka (Fiume). Rino, uomo molto generoso, ha voluto celebrare questo traguardo spendendo 40 mila euro per regalare a tutti 35 iPhone 16. Il regalo è arrivato dopo la vittoria in trasferta (1-0 con gol dell’ex interista Livaja) nella partita più sentita, la sfida contro i riviali della Dinamo Zagabria.è fatto così.