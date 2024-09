Formula1 GP Azerbaijan Leclerc | Gara complicata con le gomme dure

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 set. (askanews) – “Ho capito che sarebbe stata dura non appena abbiamo montato. Eravamo più competitivi con le medie e nel momento in cui abbiamo cambiato mescola, lasi è”. Così Charlescommenta a caldo il secondo posto nel Gp di. “È stata molto difficile – continua – abbiamo cominciato a soffrire. Ho davvero dovuto lottare per tenere gli pneumatici vivi fino alla fine, quando ho cominciato a sfiorare i muri. Complimenti a Piastri e alla McLaren, hanno fatto un lavoro eccezionale. La McLaren era rapidissima in rettilineo e aveva una trazione leggermente migliore della nostra. Quando Oscar mi ha passato, ho pensato a mantenere la calma. Purtroppo non mi sono difeso come avrei dovuto, ma come detto ero in sofferenza con lee se gli altri sono più bravi di te, meritano di vincere”.