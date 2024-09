Firenze il giorno della vergogna | vandalizzata la targa in memoria di Norma Cossetto martire delle Foibe

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Un altro sfregio alladei martirisua donna simbolo,. Laa lei dedicata, alache ricorda(1920-1943), vittima, medaglia d’oro al valore civile, in un giardino a lei intitolato nella periferia sudcittà , zona Sorgane. Lo rende noto il segretario comunaleLega, Barbara Nannucci, parlando di “gesto ignobile. Non accettiamo atti intimidatori volti a cancellare il dramma vissuto dalle popolazioni giuliano-dalmate. Ci aspettiamo una ferma condanna da parte dell’amministrazione cittadina”. Laperfu apposta nel giardino il 10 febbraio 2021 e da allora vi si tengono iniziative neldel Ricordo.laperLadedicata aè in via Isonzo ed è stata trovata rotta nel marmo.